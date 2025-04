POSLOVANJE UNIORJA Kaj se je dogajalo v zadnjih mesecih in zakaj toliko minusa?

Uprava zreškega Uniorja je objavila poslovno poročilo za lansko leto, kjer prikazujejo zelo visoko izgubo tako na ravni družbe kot na ravni skupine.

Čeprav je od lanske jeseni uprava večkrat izpostavila, da je poslovanje zelo slabo in da bo izguba visoka, so takšne številke marsikoga presenetile. V poročilu navajajo, da je tako visoka izguba v družbi »predvsem zaradi odpisov vrednosti ter izrednih stroškov prestrukturiranja in optimizacije poslovnih procesov«.

Kaj se je dogajalo v zadnjem letu?

Spomnimo, da je predsednik uprave Robert Vuga kmalu zatem, ko je lani junija na čelu Uniorja zamenjal Darka Hrastnika, povedal, da poslovanje Uniorja ni takšno, kot se je zdelo. Vendarle je Unior tako na ravni družbe kot skupine še v letu 2023 beležil sicer zelo nizek, pa vendar – dobiček.

»Realno gledano je bilo poslovanje negativno že v letu 2023. Zaradi spremembe davčne zakonodaje je prišlo do knjiženja izrednih prihodkov iz naslova davkov, kar je v letu 2023 obrnilo rezultat iz negativnega v pozitivno,« je Vuga konec februarja pojasnil v daljšem intervjuju za časopis NOVICE, ko je spregovoril tudi o domnevnih nepravilnostih v programu strojegradnja.

Po njegovih podatkih program nikdar ni posloval dobro: »Kaže, da so se v preteklosti pojavile določene nepravilnosti pri knjiženju stroškov, zaradi česar je bil rezultat tega programa v preteklosti realno gledano še precej slabši, kot je bil prikazovan.« Kot smo poročali, so se jeseni lotili revizije tega programa (za obdobje od leta 2017) in obenem sprejeli odločitev, da program postopoma ukinejo. Prav tako so se v luči slabih rezultatov v Uniorju lotili številnih drugih ukrepov, trenutno pa preučujejo tudi možnost dokapitalizacije.

Zakaj toliko minusa?

Kot so pojasnili v poslovnem poročilu, se je družba v poslovnem letu 2024 srečala s številnimi izzivi na trgu, sprejeli so več strateških poslovnih odločitev oziroma sprememb.

(NK)

