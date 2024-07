Po neurju z debelo točo gasilci na Konjiškem, Oplotniškem in Zreškem nadaljujejo sanacijo, škoda bo ogromna

Škoda po sobotni toči na Konjiškem, Oplotniškem in Zreškem bo velika, gasilci so na terenu že tretji dan.

Toča, ki je v premeru merila tudi 60 milimetrov, je na Konjiškem v sobotnem neurju poškodovala okoli 200 stavb.

Med njimi tudi tepanjsko šolo in vrtec, stavbo so že sanirali, ter dom krajanov v Bezini. Poškodovane so številne kmetijske površine in avtomobili. Po neurju so posredovala vsa društva iz Gasilske zveze Slovenske Konjice, na pomoč so jim priskočila tudi številna sosednja društva.

Predsednik konjiške GZ Tomaž Pahole je za Radio Rogla povedal:

Občinske službe z županom Darkom Ratajcem so si na terenu čez vikend že ogledale stanje – škoda bo ogromna. Darko Ratajc:

Nekateri so po neurju tistim, ki so utrpeli škodo, ponudili pomoč. Tudi Lions klub Konjice, ki občanom nudi brezplačno izposojo sušilnikov vlage. Konjiška kmetijska zadruga je bila v soboto odprta dlje časa, prav tako so jo zaradi razmer odprli včeraj.

Oplotniško: 114 intervencij

Tudi na Oplotniškem je debela toča največ škode povzročila na ostrešjih stavb. S sanacijo gasilci nadaljujejo tudi danes, je za naše medije povedal namestnik poveljnika PGD Oplotnica Matej Fridrih:

Vsi kraji, kjer je nastala škoda zaradi toče, so: Prihova, Pobrež, Zgornje Grušovje, Dobrova pri Prihovi, Dobriška vas, Markečica, Malahorna, Raskovec, Straža pri Oplotnici, Ugovec, Oplotnica in Čadram.

Iz PGD Oplotnica se opravičujejo, da v prvi kratki jutranji izjavi za Radio Rogla niso navedli čisto vseh krajev, kjer je klestila toča.

Sobotno neurje s točo oplazilo tudi Zreško: poškodovanih je vsaj 15 objektov

Sobotno neurje s točo je oplazilo tudi območje občine Zreče. Poškodovanih je vsaj 15 objektov, gasilci pa še danes dobivajo klice na pomoč pri prekrivanju streh, pravi poveljnik PGD Zreče Marijan Jelenko:

1 od 8

Foto: PGD Oplotnica in PGD Frankolovo

Sobotna toča na Konjiškem in Bistriškem je bila zares debela:

1 od 8

Foto: občani, Facebook

NIna Krobat

Preberite še: