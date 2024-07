Slovenska Bistrica: v sobotnem neurju uničenih več kot 150 stanovanjskih objektov

V soboto popoldne, 13. 7., je območje občine Slovenska Bistrica zajelo hujše neurje z močno točo. Prizadeto je bilo celotno območje občine Slovenska Bistrica, pri čemer je bilo najbolj prizadeto širše območje mesta Slovenska Bistrica ter območje krajevnih skupnosti Zgornja Ložnica in Vrhole Preloge.

Iz Štaba Civilne zaščite Občine sl. Bistrica so sporočili, da je poškodovanih več kot 150 stanovanjih objektov. Velko škode je bilo na vozilih. Škodo pa so utrpeli tudi objekti fotovoltaičnih elektrarn. Večjo škodo je doživela tudi RTP postaja in trgovski kompleks Špar v Slovenski Bistrici. Prav tako pa poročajo tudi o poškodbah na drugih objektih v občini.

Aktiviranih je bilo 12 prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Slovenska Bistrica in 4 gasilske enote iz Gasilske zveze Majšperk, ki izvajajo nujno zaščito poškodovanih objektov.

Zaradi velikega obsega škode gasilci še nadaljujejo delo, zato prosijo za strpnost vseh, ki so bili prizadeti v neurju.