Včeraj so v Sloveniji ob 7515 testih potrdili 2217 okužb, delež pozitivnih testov pa je skoraj 30-odstoten. Umrlo je 40 oseb. Kako je po občinah na Štajerskem?

Največ novih okužb, kar 71, so zaznali v Slovenski Bistrici, 30 novih v Celju, 22 v Slovenskih Konjicah, 18 v Šentjurju, 15 v Štorah in 10 v Zrečah.

