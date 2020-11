Na Bistriškem se število okužb zelo veča

Bistriško po pojavnosti koronavirusa sodi med bolj ogrožena območja v Sloveniji. In v prihodnjih tednih bistvenega zboljšanja ne pričakujejo. Samo včeraj, 10. novembra, so v občini Slovenska Bistrica zaznali 71 novih okužb, v Poljčanah in Oplotnici po 7 in v Makolah 5 okužb.

Virus se širi v domu za starostnike, v številnih podjetjih in ustanovah. Kljub temu ne poročajo o kakih posamičnih žariščih – okužbe so razpršene vsepovsod, ugotavljajo v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica.

»V zadnjem času v ZD Sl. Bistrica opravimo med 60 in 100 odvzemov brisov na dan. Odstotek pozitivnih brisov med vsemi je zelo visok, kar 50 %! Ves ta čas, kar jemljemo brise, torej že vse od 21. septembra, smo po deležu pozitivnih brisov nad državnim povprečjem. Ugotavljamo, da so pozitivni tako v mestu kot v okoliških krajih in vaseh, virus se širi tudi v podjetjih. Naslednja dva tedna bistvenega izboljšanja še ne pričakujemo,« pravi direktorica mag. Urška Sedmak.

Župan poziva k spoštovanju ukrepov

Na izjemno situacijo opozarjajo tudi v vodstvu občine. Župan dr. Ivan Žagar apelira na občane, naj spoštujejo ukrepe: nosijo maske, skrbijo za razkuževanje, držijo distanco in se ne družijo med sabo: »Nekateri od ukrepov se morda komu zdijo nesmiselni na prvi pogled. Ampak glede na to, da je težava s spoštovanjem osnovnih določil, je normalno, da se taki ukrepi sprejemajo. Ni čas za dileme, ni čas za razpravo o ukrepih, ampak je čas za spoštovanje ukrepov. In z moje strani gre za apel in za prošnjo občanom, vsem: Spoštujmo ukrepe!«

Še ena žalostna vest prihaja iz Slovenske Bistrice: zgodaj zjutraj je umrl dolgoletni predsednik Zavoda za šport Slovenska Bistrica Marjan Štimec. Zaradi težav s pljuči oz. poteka bolezni covid-19 je bil zadnje tedne v umetni komi. (B. Petelinšek)

