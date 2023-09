Nogometaši Celja končali letošnjo evropsko pot

Zadnja ovira pred vstopom v skupinski del konferenčne lige je bila za nogometaše Celja previsoka. Celjani tako po današnjem remiju 1:1 na domači zelenici proti Maccabiju iz Tel Aviva končujejo letošnjo evropsko pot. Zadetek za Celje je dosegel Aljoša Matko. Priložnost za jesen v Evropi so pravzaprav zapravili v Izraelu, ko so prvo tekmo 4. kroga kvalifikacij izgubili s 4:1.

Kljub vsemu pa so celjski nogometaši letos dosegli zgodovinski uspeh v mednarodni konkurenci, saj so se prvič v klubski zgodovini prebili do play-offa kvalifikacij, katerega od evropskih tekmovanj. (Jure Mernik)

Foto: NK Celje

