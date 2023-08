Zakaj celjski stadion ni primeren za ‘Evropo’?

Nogometaši Celja bodo danes končali s kvalifikacijami za konferenčno ligo. Dokončna odločitev, ali se jim bo uspelo uvrstiti v skupinski del omenjenega tekmovanja ali ne, bo znana po večerni tekmi na stadionu Z’dežele. Tekmeci Celjanov – igralci ekipe Maccabi Tel Aviv, so sicer v veliki prednosti, saj so prvo tekmo v Izraelu dobili s 4:1. Sicer pa celjski nogometni stadion že kar nekaj let ne izpolnjuje pogojev za ta nivo tekmovanja. Vendar se je upravi kluba z evropsko nogometno zvezo uspelo dogovoriti, da bo tekma v Celju.

Najnujnejša dela na stadionu, ki so potrebna za prehod na naslednji (tretji) nivo, ki zadostuje za igranje kvalifikacijskih krogov, pa so postavitev kontrole vstopov (vstopni vrtiljaki), izgradnja kontrolne sobe s pripadajočo nadzorno opremo (nadzorne kamere, monitorji in potrebne inštalacije), izboljšanje pogojev za delo medijev (dodatna mesta za medije na glavni tribuni, večje medijsko središče) in ureditev prostora za TV studio.

Kako daleč so z aktivnostmi prehoda na višji nivo kategorizacije stadiona Z’dežele, pa tudi v novem Celjanu, ki je izšel včeraj. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak

Oglas