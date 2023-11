Nemci Kmetijo Urška s Križevca uvrstili med 11 najlepših v Evropi

Nemški turistični spletni portal Reisevergnügen je med najlepše turistične kmetije v Evropi uvrstil Kmetijo Urška s Križevca.

Nemški spletni turistični portal Reisevergnügen s sedežem v Berlinu je med 11 najlepših turističnih kmetij v Evropi uvrstil Kmetijo Urška s Križevca v občini Zreče.

V njihovem izboru je to edina turistična kmetija iz Slovenije.

Čeprav je Kmetija Urška v svojem 32-letnem obdobju delovanja prejela že ogromno različnih priznanj, se vsakega novega še vedno zelo razveselijo, je za Radio Rogla povedala Urška Topolšek Planinšek s Kmetije Urška:

Takšni izbori in objave so za družino izjemno pomembni, saj predstavljajo pomembno promocijo, ne le njihove ekološke turistične kmetije, temveč celotne Turistične destinacije Rogla – Pohorje, poudari Urška. Še posebej so veseli priznanja na nemškem območju, saj Nemci v pokoronskem obdobju predstavljajo glavnino njihovih gostov iz tujine.

“Spanje na senu, opazovanje zvezd, pobiranje jajc …”

Takole so med drugim zapisali pri omenjenem portalu:

“Spanje na senu, opazovanje zvezd, pobiranje jajc v kokošnjaku, pomoč pri peki kruha in še veliko več: bivanje na ekološki kmetiji Urška v konjiški regiji obljublja enkratna doživetja. Gostom je na voljo pet udobnih dvoposteljnih sob in dva prostorna družinska apartmaja. /…/ Bivanje zaokroža celovita wellness ponudba z zunanjim bazenom, whirlpoolom, parno kopeljo in savno za odrasle, otroci pa se lahko sprostijo na otroškem igrišču.”

