Vilma Topolšek: “Najbolj srečna sem s kuhalnico v roki”

Vilma Topolšek. Je svoje življenje posvetila turizmu in skupaj z družino spisala uspešno zgodbo Turistične kmetije Urška. Je prejemnica Zlatega grba Občine Zreče.

Najprej iskrene čestitke za prejeti Zlati grb občine Zreče. Očitno vaša prizadevanja spoštuje tudi zreška lokalna skupnost.

Hvala za čestitke. Nisem človek, ki se zapira v ozek krog skupine. Svoje misli in ideje sem bila vedno pripravljena deliti z drugimi. Zato sem se priznanja zreške občine seveda zelo razveseli-la. Čas res hitro teče. Že skoraj tri desetletja sem dejavna v turizmu.

Še bova govorili o turizmu. A predlagam, da se najprej vrneva v vaše otroštvo? Kje in v kakšni družini ste odraščali? Kakšne vrednote sta vam privzgojila starša?

Spomini na moje otroštvo so lepi. Spomnim se denimo, kako sem babici pojedla ves kvas. Prav tako se spomnim strica, ki me je ob jutrih razvajal z borovnicami in gozdnimi jagodami. Še danes pa sem očetova ljubljenka. Moj oče bo kmalu dopolnil častitljivih 96.let. Mama pa je bila bolj stroga. Naučila me je pa reda in čistoče ter dobro kuhati. Priučila mi je delovne navade, za kar sem ji še danes hvaležna.

Kako vas je pot zanesla v turizem?

Če je kmetija premajhna za preživljanje in hkrati prevelika samo za oskrbo domačih članov, je treba nekaj storiti. Tako smo leta 1991 odprli vrata prvim gostom.

Turistična kmetija Urška je z leti prerasla v priljubljeno izbiro tako domačih kot tujih obiskovalcev. Turizmu se je zapisala vsa družina. Kako ste nadgrajeval ponudbo?

Delo, ki ga človek opravlja s srcem vedno rodi uspehe. Če goste poslušaš in se z njimi pogovarjaš, dobiš vedno prave namige in smernice, kako nadgrajevati turistično ponudbo. V pogovoru z njimi namreč spoznaš, kaj si želijo in kaj je tisto, zaradi česar se bodo znova vrnili. Tako smo nenehno strmeli k razvoju in kvaliteti naše hiše. Že 30 let imamo enako število postelj. Nočitvenih kapacitet ne širimo, nadgrajujemo pa ostalo ponudbo. Gostom nudimo wellness, bazen, doživetja od pobiranja jajčk, delavnice polstenja, kuhanja in še bi lahko naštevala. Vzpostavili smo tudi sodelovanje z ostalimi ponudniki tako znotraj naše turistične destinacije kot tudi izven nje. Naše vodilo je – misliti dobro, želeti drugim dobro in sodelovati. To na dolgi rok zagotavlja pozitivne odzive in dobre rezultate.

Menda prihajajo k vam tudi obiskovalci iz drugih kontinentov? Ste dobro zasedeni čez vse leto?

K nam res prihajajo obiskovalci iz vseh koncev sveta. To nas veseli. Zadnja leta sodelujemo tudi z izobraževalnimi ustanovami in Univerzo v Kaliforniji ter njihovimi MBA študenti. Ponosni smo, da so na drugem koncu sveta v naši turistični kmetiji prepoznali primer dobre prakse. Zato se hodijo k nam učit. Zadovoljni smo tudi, ker smo dobro zasedeni.

Slišala sem, da se obiskovalci od vas vračajo z izjemno prijetnimi vtisi? Kaj najbolj cenijo?

Današnji turist ne ceni le prisrčnosti in gostoljubnosti, česar je pri nas seveda vedno deležen. Zelo pomembno je, da smo pri nas dojemljivi za novosti. Gostje, ki prihajajo na kmetijo vedo marsikaj. In tudi na podlagi pogovorov z njimi, v katerih niso skoparili z zanimivimi idejami, se je razvijal turizem na naši kmetiji. Prijazen klepet ter okusna in kakovostna hrana sta le del pestre ponudbe vsega, s čimer gostu polepšamo počitnice.

Turistična kmetija Urška se ponaša s številnimi certifikati in priznanji. Ste na katerega še posebej ponosni?

Ponosni smo, da smo v minulih letih prijeli vsa najvišja priznanja, ki so bila podeljena na področju turizma v naši državi. Še posebej cenim Zlati delov list, Turistični nagelj, Vikendovo zlato žlico… Vsa ta priznanja so posledica zavzetega in odgovornega dela.

Da ste pustili pečat v širšem slovenskem prostoru, dokazuje tudi to, da ste bili pred leti nominirani tudi za Slovenko leta.

Res je. To je bilo leta 2013. Nominacija za Slovenko leta mi je ostala v še posebej lepem spominu. Počaščena sem bila.

