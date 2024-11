Naj zelena koordinatorica dr. Aleksandra Golob iz destincije Rogla – Pohorje

Na Dnevih slovenskega turizma v Laškem so podelili tudi letošnje znake Slovenia Green in razglasili naj zeleno koordinatorico. To je postala dr. Aleksandra Golob iz Turistične destinacije Rogla – Pohorje.

Dr. Aleksandra Golob je od leta 2020 kot strokovna sodelavka (zelena koordinatorica) zaposlena na Turistično informacijskem centru Zreče (LTO Rogla – Zreče, GIZ). Naziv naj zeleni koordinator oziroma koordinatorica podeljujejo najboljšim zelenim koordinatorjem v Sloveniji.

Letos je znak Slovenia Green Destination prejelo 20 destinacij, 28 nastanitev in še 12 ponudnikov, s čimer je skupno število nosilcev znaka Slovenia Green preseglo 280. Turistična destinacija Rogla-Pohorje je prejela znak Slovenia Green Destination Gold, Pot med krošnjami Pohorje pa priznanje Slovenia Green Attraction, so sporočili iz TD Rogla-Pohorje.

Slovenska turistična organizacija že od leta 2015 podeljuje znak Slovenia Green. Nosijo ga turistične destinacije, nastanitve, gostinski obrati, turistične agencije, atrakcije, parki in plaže, od letos pa tudi gorski in kongresni centri. Pogoj za pridobitev znaka je dosledno sledenje trajnostnim načelom, kar potrjuje zavezanost k odgovornemu in zelenemu razvoju.

