Med najbolj gostoljubnimi tudi Celje, park Mašinžaga na Rogli, Podčetrtek in Šmarje

Med najbolj gostoljubnimi slovenskimi kraji so tudi Celje, Roglin park Mašinžaga, Šmarje pri Jelšah in Podčetrtek.

Na Dnevih slovenskega turizma v Laškem so sinoči razglasili zmagovalce letošnjega natečaja Turistične zveze Slovenije Moja dežela. Zlati znak gostoljubnosti sta vsak v svoji kategoriji prejela Celje (prepoznavni turistični kraji) in park Mašinžaga na Rogli (izletniške točke).

Bronasti znak sta prejela tudi Podčetrtek (naj turistični kraji) in Šmarje pri Jelšah (vzhajajoči turistični kraji). Podčetrtek je prejel tudi zeleni znak gostoljubnosti oziroma največ glasov v svoji kategoriji v spletnem glasovanju.

Priznanja so izročili tudi naj prostovoljcem v turizmu: med njimi Jožefu Kočniku iz Turistično ribiškega društva Oplotnica, Mojci Obrovnik iz KUD Galiarda Celje, Bojanu Vrečerju iz Turističnega društva Dobrna, Veri Lupše iz Turističnega društva Šmarje pri Jelšah in Elviri Karmen Leber iz Turističnega društva Vojnik.

Spodaj objavljamo vse nagrajene kraje. (NK, Foto: Unitur, MOC, Visit Šmarje pri Jelšah, Visit Podčetrtek, TZS)

NAGRAJENCI PO OCENI STROKOVNE KOMISIJE:

NAJ TURISTIČNI KRAJI

RADOVLJICA /ZLATI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

LJUBLJANA /SREBRNI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

PODČETRTEK /BRONASTI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

PREPOZNAVNI TURISTIČNI KRAJI

CELJE / ZLATI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

VELENJE /SREBRNI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

SLOVENJ GRADEC /BRONASTI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

VZHAJAJOČI TURISTIČNI KRAJI

RIBNICA /ZLATI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI /SREBRNI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

ŠMARJE PRI JELŠAH /BRONASTI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

SKRITI TURISTIČNI KRAJI

DOBROVNIK /ZLATI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

TRBOVLJE /SREBRNI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

ČRNA NA KOROŠKEM /BRONASTI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

IZLETNIŠKE TOČKE

ROGLA – PARK MAŠINŽAGA /ZLATI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA /SREBRNI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

MALEČNIK / BRONASTI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

ZGODOVINSKA JEDRA

KOPER – mestno jedro /ZLATI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

STARA FUŽINA – vaško jedro /ZLATI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

STARO VELENJE – trško jedro /ZLATI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

STANJEVCI – posebno priznanja /ZELENI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

VIPAVSKI KRIŽ – posebno priznanje /ZELENI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

KAMPI

KAMP ŠOBEC /ZLATI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

KAMP DANICA BOHINJ /SREBRNI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

KAMP PLANA /BRONASTI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

GLAMPINGI

GLAMPING WINE PARADISE – MAREZIGE /ZLATI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

GOZDNA VASICA THEODOSIUS /SREBRNI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

SLOVENIA ECO RESORT / BRONASTI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

TEMATSKE POTI

POT KULTURNE DEDIŠČINE ŽIROVNICE /ZLATI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

POT SREČNO /SREBRNI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

VELIKANI ISTRE /BRONASTI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

NAGRAJENCI PO SPLETNEM GLASOVANJU:

NAJ TURISTIČNI KRAJI: PODČETRTEK /ZELENI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

PREPOZNAVNI TURISTIČNI KRAJI: ŠTANJEL /ZELENI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

VZHAJAJOČI TURISTIČNI KRAJI: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI/ZELENI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

SKRITI TURISTIČNI KRAJI: ČRNA NA KOROŠKEM /ZELENI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

IZLETNIŠKE TOČKE: BOTANIČNI VRT SEŽANA/ZELENI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

ZGODOVINSKA JEDRA: KOPER – TITOV TRG /ZELENI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

KAMPI: KAMP MENINA /ZELENI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

GLAMPINGI: CHATEAU RAMŠAK LUXURY GLAMPING RESORT/ ZELENI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI

TEMATSKE POTI: POT NA MAH / ZELENI ZNAK GOSTOLJUBNOSTI