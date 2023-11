Nad Vitanjem in v Breznu položili temeljna kamna za izgradnjo novega vodovoda

Nad Vitanjem in v Breznu so včeraj položili temeljna kamna za izgradnjo novega vodovoda.

Temeljni kamen sta položila vitanjski župan Andraž Pogorevc in direktor na razpisu izbranega podjetja VOC Celje Matej Štingl ter s tem simbolično napovedala začetek te pomembne naložbe.

Da gre za zgodovinski trenutek, je ocenil župan Andraž Pogorevc, ki je o naložbi za Radio Rogla med drugim povedal:

Naložba, ki jo bodo končali v letu 2026, je ocenjena na 2,5 milijona evrov.

Z deli v teh dneh začenjajo nad Vitanjem, dinamika del v naslednjih mesecih pa bo odvisna od vremena.

Izboljšali bodo delovanje vodovodnega sistema

Projekt razširitve vodovoda Vitanje je usmerjen v izboljšanje delovanja vodovodnega sistema, ki s pitno vodo oskrbuje naselje Vitanje, del naselja Paka in del naselja Brezen. Obstoječi sistem je namreč dotrajan, zato oskrba s pitno vodo ni optimalna, poleg tega iz javnega sistema niso oskrbovani vsi prebivalci.

V prvi fazi načrtujejo izgradnjo vodohrana Lah in povezavo z vodohranom Tičnica, kar bo omogočalo kritje nihanj v porabi vode in nadaljnjo širitev vodovodnega sistema v del Spodnjega Brezna, Spodnjega Doliča ter proti Stenici in Ljubnici, kjer vode prav tako primanjkuje oziroma se gospodinjstva napajajo iz lastnih virov. V drugi fazi se predvideva aktivizacija rezervnega vira črpališča Žimpret s priključitvijo na javni vodovod Vitanje, s čimer se bo reševalo pomanjkanje vode v sušnih obdobjih.

Pri vodovodu Zgornji Brezen gre za dokončno rešitev problema pomanjkanja vode v Zgornjem Breznu ob meji z Občino Dobrna, kjer individualni vodi ne zadostujejo za popolno oskrbo s pitno vodo. V sušnih obdobjih se pomanjkanje vode rešuje z dobavo pitne vode s cisternami. Izvedba projekta vodovod Brezen sestoji iz petih faz.

(NK)

