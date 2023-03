Vitanje: kako bodo gradili vodovod?

Kaj vključuje naložba, skupaj vredna skoraj 2,6 milijona evrov?

Občina Vitanje je od Evropske unije pridobila skoraj 935 tisoč evrov za gradnjo vodovodnega sistema na območju naselij Vitanje in Brezen.

Naložbe v naselju Vitanje

Na območju naselja Vitanje načrtujejo izgradnjo vodohrana Lah in povezavo z vodohranom Tičnica, kar bo omogočilo kritje nihanj v porabi vode in nadaljnjo širitev vodovodnega sistema. V drugi fazi se predvideva aktivacija rezervnega vira črpališča Žimpret s priključitvijo na javni vodovod Vitanje, s čimer se bo reševalo pomanjkanje vode v sušnih obdobjih. Gradnja se načrtuje zaradi oskrbe višje ležečih gospodinjstev na javnem vodovodnem omrežju Vitanje. Gre za 2.346 metrov novega vodovoda in novi vodohran na Lahovem, predračunska vrednost naložbe znaša slabih 954 tisoč evrov.

Naložbe na območju Brezna

Na območju Brezna bodo naložbo izpeljali v sodelovanju z Občino Dobrna v petih fazah, ki se med sabo povezujejo. V prvi gre za odsek »Tonač – VH/Č1 Jurij«, v drugi vodovod Zgornje Brdce, v tretji za obnovo in dograditev vodovoda za Spodnje Brdce, Zavrh in Vrbo, v četrti vodovod Strmec in v peti fazi vodovod Brezen.

Prvo in drugo fazo bosta Občini Vitanje in Dobrna izvedli skupaj (glede na število priključkov), tretjo in četrto fazo bo (prav tako ob finančni podpori EU) v celoti izvedla Občina Dobrna, peto fazo pa v celoti Občina Vitanje, je navedeno v Investicijskem programu. Občina Vitanje je nosilka izvedbe za prvo, drugo in peto fazo, za kar bo prejela omenjen znesek od EU. Z naložbo bi občina Vitanje pridobila 10 novih priključkov, Dobrna pa štiri.

»Občini Vitanje in Dobrna bosta tudi sklenili dogovor o predhodnih vlaganjih Občine Dobrna v že izgrajeni sistem, o neupravičenih stroških, ki niso bili predmet prijave, o sofinanciranju prve in druge faze s strani Občine Dobrna in tudi o upravljanju sistema po izgradnji,« so ob tem sporočili z vitanjske občinske uprave. Vodovod Brezen skupaj obsega izgradnjo 1., 2. in 5. faze, gre pa za 5.886 metrov vodovodnega omrežja, tri vodohrane (Jurij, Magu, Zgornji Ernajnc) in dva raztežilnika. Predračunska vrednost naložbe znaša skoraj 1,6 milijona evra. (N. K.)