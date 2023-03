Na Rogli smuka do 2. aprila

Od zime se bodo počasi poslovili tudi na slovenskih smučiščih. Na Rogli bo smuka možna do naslednje nedelje, torej do 2. aprila. Čas za podrobnejše analize bo še prišel, a po besedah izvršnega direktorja Uniturja Aleša Slaparja, so s tokratno smučarsko sezono lahko zadovoljni. Začelo se sicer ni najbolj obetavno, saj je bilo do 15. januarja precej toplo, od takrat dalje pa so bili pogoji vrhunski. “Kljub temu da nas je včasih pred zimo strah, kaj bo, smo do zdaj uspešno izpeljali še vsako zimo, tako da so lahko naši smučarji res zadovoljni. Ko se na Rogli približujemo številki 200.000 smučarjev na sezono, kar se dogaja tudi letos, je to za nas zelo uspešna zima,” je dodal Slapar. (Jure Mernik)

Foto: Facebook

