Na konjiškem WTT turnirju zmagi za Nemko in slovaško-češki par

Druga izvedba ženskega teniškega turnirja serije World Tennis Tour (WTT) z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev v Slovenskih Konjicah je končana. Turnir je dobila druga nosilka, 26-letna Nemka Eva Marie Voracek, ki je v finalu s 5:7, 6:3, 6:1 premagala 17-letno Čehinjo Aleno Kovackovo, ki je bila sicer kot 677. z lestvice WTA tudi prva nosilka turnirja. Eva Marie Voracek je v Slovenske Konjice prišla kot 689. igralka sveta.

V konkurenci dvojic sta bili najboljši Slovakinja Salma Drugdova in Čehinja Magdalena Smekalova. Prvopostavljena slovaško-češka naveza je bila v finalu boljša od četrtih nosilk, Slovenke Lare Smejkal in Italijanke Maddalene Giordano – bilo je 7:5, 2:6, 13:11. Več o turnirju v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

