Na konjiškem turnirju WTT v finalu dvojic tudi Slovenka

Na ženskem teniškem turnirju serije World Tennis Tour (WTT) z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev v Slovenskih Konjicah je danes med posameznicami izpadla še zadnja od sedmih Slovenk, ki so igrale v glavnem žrebu. Kvalifikantka Petja Drame je po dveh zmagah v kvalifikacijah in dveh v glavnem delu turnirja izgubila četrtfinale proti Nemki Anji Wildgruber. Šesta nosilka je bila boljša s 7:5, 4:6, 0:6. V tretjem nizu izčrpavajočega obračuna se je Petji Drame poznala tudi utrujenost po več kot tri in pol ure dolgem včerajšnjem obračunu drugega kroga.

V igri pa še vedno ostaja ena Slovenka. Lara Smejkal se je namreč skupaj z Italijanko Maddaleno Giordano uvrstila v finale igre dvojic. Slovensko-italijanska naveza se bo jutri, ko bosta med posameznicami na sporedu polfinalna obračuna, za lovoriko udarila s parom Salma Drugdova iz Slovaške in Magdalena Smekalova iz Češke. (Jure Mernik)

1 od 5

Preberite tudi:

V Slovenskih Konjicah drugič gostijo profesionalni teniški turnir WTT

https://novice.si/page/v-slovenskih-konjicah-drugic-gostijo-profesionalni-teniski-turnir-wtt/