V Slovenskih Konjicah drugič gostijo profesionalni teniški turnir WTT

Ženski teniški turnir serije World Tennis Tour (WTT) z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev v Slovenskih Konjicah se z današnjim dnem preveša v drugo polovico. Ker so bili z lansko premierno izvedbo tovrstnega profesionalnega turnirja zadovoljni, so se odločili, da se organizacije lotijo tudi letos. »Lani smo prejeli veliko pohval, tako s strani članov kluba kot obiskovalcev in sponzorjev. S tega stališča odločitev ni bila težka. Sem pa zadovoljen, ker opažam, da je letos za tenis več interesa. Kar 30 novih članov imamo v klubu in verjamem, da je k temu pripomogel tudi lanski turnir in dobro počutje na naših igriščih,« je ob začetku letošnjega turnirja za lokalni časopis NOVICE povedal direktor turnirja in predsednik Teniškega kluba Slovenske Konjice Samo Pinter.

Na konjiškem turnirju je letos prva nosilka Čehinja Alena Kovackova (677. z lestvice WTA). V glavnem žrebu je med posameznicami zaigralo sedem Slovenk, dvema je uspel preboj v drugi krog, ki ga igrajo danes. Več o turnirju v danes ‘sveži’ tiskani izdaji NOVIC. (Jure Mernik)

