Matko Obradović okrepil NK Celje

Iz Nogometnega kluba Celje so sporočili, da so se za sodelovanje dogovorili z Matkom Obradovićem. 31-letni hrvaški vratar, ki prihaja iz Dubrovnika, je s klubom sklenil dolgoročno pogodbo.

Obradović je bil prosti igralec od 20. oktobra dalje, ko je prekinil pogodbo z Muro. Za klub iz Murske Sobote je skupno zbral 141 nastopov v vseh tekmovanjih, se veselil državnega ter pokalnega naslova, bil udeleženec skupinskega dela premierne sezone UEFA Conference League in v zadnjih štirih sezonah bil eden izmed najboljših čuvajev mreže slovenskega prvoligaškega tekmovanja.

Svojo nogometno pot je sicer začel v HBDNK Mosor, v Slovenijo pa prišel leta 2010, ko je v poletnem prestopnem roku okrepil ljubljansko Olimpijo. Šest mesecev kasneje je sledil prestop v Koper, ki ga je v sezonah 2012/2013 in 2013/2014 posodil Krki, s katero se je Obradović iz drugoligaškega tekmovanja prebil v prvo ligo. S svojimi predstavi je opozoril nase, kar mu je prineslo prestop k Mariboru. V mestu ob Dravi veliko priložnosti za dokazovanje ni dobil, zato je poleti 2018 prestopil v Muro.

Novim soigralcem se bo Obradović pridružil 5. januarja, ko se bo ekipa zbrala za začetek zimskega pripravljalnega obdobja.

Foto: NK Celje

