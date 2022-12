Nogometaši Celja so z zmago končali jesenski del tekmovanja v Prvi Ligi Telemach. Včeraj so v 20. krogu v Domžalah Kalcer Radomlje ugnali z 0:3. Celjani so sicer to jesen zbrali 34 točk in za jesenskimi prvaki – ljubljansko Olimpijo, zaostajajo za 14 točk, drugouvrščeni Koper ima le eno točko več od celjske zasedbe.

Maribor, ki je tokrat Gorico premagal z 2:1, je eno točko za Celjani. Ligaško tekmovanje se bo predvidoma nadaljevalo 11. februarja. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak, SNportal

Oglas