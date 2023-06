Liga narodov: slovenski odbojkarji iz Nagoje s tremi zmagami

Na prvem turnirju letošnje lige narodov je slovenska moška odbojkarska reprezentanca dosegla tri zmage in zabeležila en poraz. V Nagoji na Japonskem so Slovenci ugnali Srbe, Francoze in danes še Irance, izgubili pa so proti Bolgarom. Zaradi poškodovanega kolka je tokrat manjkal Bistričan Tonček Štern, je pa bil z ekipo njegov brat Žiga Štern.

Gheorghe Cretu, slovenski selektor: “Za ekipami je zahteven turnir lige narodov, zlasti zaradi dolgega potovanja na prizorišče. Za veliko igralcev so bile to prve tekme po dolgih klubskih sezonah. Ena ključnih dejavnikov sta bila odnos do igre in telesna pripravljenost igralcev. Ob tem je bilo pomembno, koliko mirne krvi in visoke ravni osredotočenosti so ti uspeli zadržati v ključnih trenutkih tekme. To je delalo razliko na večini obračunov. Na vseh štirih tekmah slovenske reprezentance smo spremljali izenačeno igro. Zagotovo bi lahko storili več, a tudi to je del tekmovanj. Še naprej bomo morali delati na tem, da se bomo znali izkopati in bolje odzvati v neugodnih situacijah.”

Drugi turnir lige narodov bodo Slovenci igrali v Franciji, od 20. junija dalje.

