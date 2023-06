Bistričan Žiga Štern bo kariero nadaljeval v poljski eliti

Slovenski odbojkarski reprezentant Žiga Štern bo v novi sezoni nastopal med poljsko elito za Šlepsk iz Suwalkija. KOt so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije se bo Bistričan na skrajni severovzhod Poljske preselil po sezoni v Nemčiji, kjer je s Friedrichshafnom osvojil drugo mesto. “Obstajala je možnost, da podaljšam pogodbo v Nemčiji, a po kratkih usklajevanjih smo se s Šlepsk Suwalkijem hitro dogovorili. Po pogovoru s trenerjem in nekaterimi igralci, ki so tam že igrali, sem dobil občutek, da gre za izjemno organiziran klub. Slednji premore novo dvorano, ekipa za novo sezono pa je dobro sestavljena,” je pred selitvijo na Poljsko dejal starejši od bratov Štern.

“Vemo, da je poljska liga ena najbolj kakovostnih. S soigralci bomo imeli nalogo, da se čim bolje kosamo z najboljšimi ekipami. Uvrstitev v končnico bi bila velik uspeh. Naredili bomo vse, da se tja prebijemo in tudi tam pokažemo zobe tekmecem,” je še dejal odbojkar, ki je z reprezentanco trenutno na Japonskem, kjer Slovenijo v sredo čaka tekma s Srbijo.

Štern je športno pot začel pri Svitu iz Slovenske Bistrice, nato pa pred sezono 2010/2011 prestopil v Žužemberk. Z Dolenjske se je leta 2016 preselil v Kamnik in pri Calcit Volleyju igral skupaj z mlajšim bratom Tončkom. Po štirih sezonah na Gorenjskem, v katerih se je veselil enega pokalnega naslova, je sklenil sodelovanje z ACH Volley Ljubljano in z njo postal slovenski prvak. Za tem se je prvič podal na tuje. V sezoni 2017/2018 je v Franciji igral za Tours in Stade Poitevin Poitiers, v naslednji sezoni pa za turški Jeopark Kula Belediyespor in italijanski Top Volley Latina. Pred selitvijo v Nemčijo je bil še tri sezone član grškega prvoligaša Foinikas Syros ONEX, s katerim je osvojil več lovorik.

Prvega reprezentančnega uspeha se je Štern veselil leta 2019, na domačem evropskem prvenstvu, ki ga je Slovenija gostila skupaj s Francijo, Belgijo in Nizozemsko. Na njem je Slovenija osvojila srebrno medaljo. Bil je še član reprezentance, ki je na debitantskem nastopu v elitni ligi narodov leta 2021 zasedla visoko četrto mestu, na evropskem prvenstvu na Češkem in Poljskem pa je segla še po tretjem srebrnem odličju. Z izbrano vrsto je navduševal tudi lani, ko je ta na svetovnem prvenstvu v Sloveniji in na Poljskem osvojila četrto mesto in tako zabeležila največji uspeh slovenske odbojke doslej. Štern je tudi prejemnik državnega odlikovanja Red za zasluge za izjemne dosežke v športu.

Foto: OZS