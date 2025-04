KULTURA LITERATURA Literarni večeri v Skomarski hiši četrt stoletja skrbeli za kulturni utrip Pohorja

Vasica Skomarje na Zreškem Pohorju že dobrega četrt stoletja nudi prostor literarnim ustvarjalcem.

V edinstvenem ambientu Skomarske hiše iz leta 1803 so ob prelomu tisočletja člani Kulturno-umetniškega društva Vladko Mohorič Zreče z Martinom Mrzdovnikom na čelu začeli pripravljati literarne večere, ki so jih poimenovali po verzu znamenitega pohorskega pesnika Jurija Vodovnika Jaz mam en stari znucan koš.

Tako so želeli obnovljeni Skomarski hiši, ki je v lasti podjetja Weiler iz Zreč, vdahniti življenje. In to jim je uspelo, je ocenila gostja prvega in voditeljica vseh naslednjih literarnih večerov Majda Labotar:

Zlasti neuveljavljeni literati

V dobrih 25 letih so v Skomarski hiši gostili predvsem neuveljavljene literate. Kot je povedal Martin Mrzdovnik, so bili literarni večeri namenjeni predvsem “ljudskim ustvarjalcem”, nekoliko manj pa že uveljavljenim pesnikom. Majda Labotar doda, da so v vsem tem času odpovedali le en dogodek:

Domače vzdušje je vladalo, tudi zaradi zanimivega izbora kulinarike:

1 od 3

En stari znucan koš se je poslovil, čas za nove zgodbe

Marčevski 200. literarni večer v Skomarski hiši pa je bil zadnji.

Neke zgodbe je konec, vendar na Skomarju že odpirajo vrata novi. V Skomarski hiši bo kultura tudi v prihodnje imela svoj prostor, napoveduje Majda Labotar:

(Nina Krobat, rubrika Kultura literatura na Radiu Rogla)

Preberite tudi: