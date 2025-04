Na Skomarju po četrt stoletja končali literarne večere: Poslovil se je »En stari znucan koš«

V soboto se je v Skomarski hiši na Skomarju iztekel zadnji, 200. literarni večer z naslovom »Jaz mam en stari znucan koš«.

Prvi literarni večer je bil izveden oktobra 1999 z gostjo Majdo Labotar in voditeljem Martinom Mrzdovnikom.

Gostja zadnjega večera je bila pesnica in pisateljica Klementina Sambolič iz Žalca.

Večer je s pesmijo odprl prvošolček Jurij Labotar iz Loč, ob spremljavi harmonikarja Klemna Kadenška iz Dolge Gore. Glasbeni del programa je zaokrožil TRIO KITARAKON iz Vojnika.

Predsednik KUD Vladko Mohorič Zreče Martin Mrzdovnik je ocenil da se je vseh dogodkov skupno udeležilo več kot pet tisoč obiskovalcev. Podžupan občine Zreče Drago Šešerko je Majdi Labotar, predsednici Literarne sekcije, podelil priznanje Občine Zreče za izvedbo 200 literarnih večerov. Direktor Weiler Abrasives Zreče, podjetja, ki je lastnik Skomarske hiše, Jože Kaligaro je preko predsednika društva poslal pismo zahvale. Večer se je simbolično zaključil s torto s številko 200.

