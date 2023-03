Košarkarice Cinkarne Celje so sedemnajstič pokalne prvakinje

Zmagovalke Pokala članic za sezono 2022/2023 so košarkarice Cinkarne Celje. Na finalnem turnirju v Slovenskih Konjicah so v finalu z 72:67 ugnale Triglav. Kranjčanke so se branilkam naslova dobro upirale in po treh četrtinah še vodile za dve točki (49:51), v zadnjih minutah izenačene tekme pa so si Celjanke priigrale sedemnajsto pokalno lovoriko, peto zapored.

V Mini pokalu (U14) so drugo leto zapored zmagale košarkarice škofjeloškega Domela, ki so v velikem finalu s 85:48 ugnale gostiteljice turnirja – igralke Pro-Bit Konjic. Več sladi. (Jure Mernik)

Foto: arhiv NOVIC

