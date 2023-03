V Slovenskih Konjicah za pokalno lovoriko Celjanke in Kranjčanke

V finale košarkarskega Pokala članic za sezono 2022/2023 so se uvrstile Celjanke in Kranjčanke. Na finalnem turnirju, ki ga gostijo v Slovenskih Konjicah, se je prvi polfinale med Cinkarno Celje in Derby Ježico končal z izidom 104:61. V drugem sobotnem obračunu je Triglav domačo ekipo Pro-Bit Konjice ugnal 76:64.

Finale bo v nedeljo ob 20. uri. Pred tem bo še zaključek Mini pokala deklet (U14). Tekmi za tretje mesto med Vipavo in Janino bo sledil še boj za končno zmago med Pro-Bit Konjicami in ekipo Domel iz Škofje Loke.(Jure Mernik)

