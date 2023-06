Konjičani si še vedno radi izposojajo kolesa preko sistema KolesCE

Občina Slovenske Konjice je del sistema KolesCE, s katerim upravlja podjetje Nomago, že 44 aktivnih mesecev. Statistika kaže, da se tudi Konjičani še vedno radi odločajo za tovrstno izposojo koles.

V občini Slovenske Konjice so lani zabeležili 553 najemov in 575 vračil. To kaže na to, da si uporabniki sistema KolesCE kolesa izposojajo tudi za daljše, medkrajevne poti. Sicer pa Konjičani kolesarijo dlje kot je povprečen čas najema v sistemu – povprečen najem v Slovenskih Konjicah je trajal 17 minut, medtem ko je povprečje 15 minut. Skupna povprečna prevožena razdalja najema v celotnem sistemu je 1,4 kilometra, na Konjiškem pa 1,5 kilometra. V Slovenskih Konjicah so aktivne štiri postaje, največ prometa pa beležijo na avtobusni postaji. Več v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

