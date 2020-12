Slovenske Konjice: kaj o izposoji koles pravi statistika?

S sistemom KolesCE upravlja podjetje Nomago, kjer pravijo, da gre za sistem, ki je eden izmed glavnih transportnih sredstev, ki mu uporabniki zaupajo. Analiza je pokazala na strm porast števila najemov v maju, rekorden je bil julij, kljub ukrepom proti širjenju koronavirusa pa so si ljudje kolesa izposojali tudi jeseni. Septembra so v Slovenskih Konjicah zabeležili 184 najemov oz. v povprečju nekaj več kot 6 na dan, oktobra pa 116 najemov oz. približno 4 na dan.

Od vzpostavitve sistema do danes se je v KolesCE skupno registriralo že več kot 8.000 uporabnikov (v osmih občinah), septembra je bilo novih 328, oktobra 261. Ko uporabniki najamejo kolo, ga povprečno vozijo 14 minut in z njim opravijo približno 2 kilometra poti. Septembra in oktobra so tako v Slovenskih Konjicah prevozili 580 kilometrov, skupno v dobrem letu od vzpostavitve sistema pa že več kot 2.600 kilometrov.

Največ prometa v Slovenskih Konjicah beležijo na avtobusni postaji, kjer so uporabniki samo v zadnjem obdobju kolo najeli 140-krat in ga 150-krat vrnili. Kot druga najpogosteje uporabljena postaja sledi poslovna cona LIP, za njo pa Mizarska ulica in postaja pri gimnaziji. Kolikšne so naročnine preverite v aktualni številki lokalnega časopisa NOVICE – na prodajnih mestih samo še danes. (Jure Mernik)

