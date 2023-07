Konjičani pozdravili svoji zlati košarkarski junakinji

Sprejem za svoji zlati košarkarici so danes pripravili v Slovenskih Konjicah. Konjičanka Ajša Sivka, ki sicer igra v Italiji, in Hana Ovčina – članica konjiškega kluba, sta v nedeljo s slovensko reprezentanco do 18 let postali evropski prvakinji. Športni navdušenci in prijatelji so ju lahko pozdravili na konjiškem Starem trgu. Daljši prispevek bo objavljen v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

