Košarka U18: Slovenke evropske prvakinje! MVP Konjičanka Ajša Sivka!

Slovenske košarkarice do 18 let so evropske prvakinje. V finalu prvenstva stare celine v Konyi v Turčiji so s 63:61 premagale Francozinje. Najboljša strelka Slovenije v finalu je bila igralka Cinkarne Celje Lea Bartelme z 22 točkami, 20 jih je dodala Konjičanka Ajša Sivka, ki je zbrala še 12 skokov. Obe omenjeni so uvrstili tudi v najboljšo peterko turnirja, za najkoristnejšo igralko pa so razglasili Ajšo Sivka, ki se je z dvojnim dvojčkom (30 točk, 12 skokov) izkazala tudi ob polfinalni zmagi Slovenk nad vrstnicami iz Srbije (89:65).

V slovenski izbrani vrsti so bile tudi igralke Janine Tjaša Turnšek ter članice Cinkarne Celje – Ula Krenk, Zoja Štirn in Kim Žibert. (Jure Mernik)

Foto: FIBA

Oglas