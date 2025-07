Konjičan Oliver Tič se vrača na pot okoli sveta, a brez psičke Carlitos

Konjiški popotnik Oliver Tič se konec meseca vrača na pot okoli sveta, ki jo je pred tedni v Iranu prekinil zaradi bolečin v rami. Kot je znano, želi Oliver prehoditi vse kontinente ozirma ‘prehoditi svet’.

Zadnje tedne je v domačih Slovenskih Konjicah intenzivno okreval, zato je te dni sprejel odločitev, da se 30. julija vrne na pot.

A tokrat brez svoje psičke Carlitos. Oliver je za Radio Rogla in časopis NOVICE dejal, da je težko odločitev, da pot nadaljuje sam, sprejel po tehtnem premisleku in predvsem z mislijo na dobrobit psičke:

Francija, Portugalska in nato Maroko

Oliver bo 30. julija tako sam poletel v Francijo, od koder bo v mirnem tempu prehodil pot do Gibraltarja in se predvidoma decembra prestavil v Afriko. Pot bo začel v Maroku in jo ob zahodni obali nadaljeval proti jugu, vse do Cape Towna. Oliver predvideva, da bo hoja po Afriki trajala približno dve leti, napoveduje pa, da bo tokrat več pozornosti posvetil svojemu zdravju in primerni prehrani.

Več o nadaljevanju Oliverjeve poti pa v naslednji številki loklanega časopisa NOVICE. (NK)

Foto: Oliver Tič Facebook

