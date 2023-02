Kolesarska dirka po Sloveniji se bo letos začela v Celju. To je prva informacija, ki so jo organizatorji delili z javnostjo, več o 29. dirki Po Sloveniji ter o sami trasi, po kateri se bo karavana vozila med 14. in 18. junijem, pa bodo razkrili na novinarski konferenci v aprilu.

Celje je lanskoletni Naj gostitelju dirke, sicer pa je v zadnjih letih redno na seznamu mest, ki gostijo kolesarje. Leta 2012 je Celje že gostilo tudi start, ob prvi izvedbi dirke leta 1993, ki se je začela s kronometrom po Novem mestu, pa je bil v Celju cilj prve etape s startom na Otočcu.

Več o tem, kaj sta povedala celjski župan Matija Kovač in direktor dirke Bogdan Fink pa naslednji teden v tedniku Celjan.

