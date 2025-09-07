Kajakaši, tudi Jan Ločnikar, svetovni pokal končali s krosom



Sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je končana. Zadnja postaja za kajakaše in kanuiste je bil nemški Augsburg. Šlo je tudi za generalko pred svetovnim prvenstvom v Avstraliji.

Danes je slovenske barve branil tudi član Kajak-kanu kluba Nivo Celje Jan Ločnikar. V posamičnem kajakaškem krosu je zasedel 26. mesto med 55 nastopajočimi. V bojih na izpadanje pa je končal v osmini finala. Njegova najboljša letošnja uvrstitev je tako ostala 2. mesto v krosu iz domačega Tacna. Sezono, v kateri je nastopil na štirih od petih preizkušenj, je končal kot skupno 24. v posamičnem krosu in kot 14. v krosu. (Jure Mernik)

Foto: arhiv Kajakaška zveza Slovenije

