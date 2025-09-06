Na zadnji tekmi svetovnega pokala polfinale za Martina Srabotnika



Nemški Augsburg gosti letošnjo peto (zadnjo) tekmo svetovnega pokala v slalomu za kajakaše in kanuiste na divjih vodah. Gre tudi za generalko pred svetovnim prvenstvom v Avstraliji, zato tekmujejo po starem formatu, s kvalifikacijami (tokrat le z eno vožnjo), polfinali in finali. Med 66 kajakaši je član Kajak-kanu kluba Nivo Celje Martin Srabotnik z 29. časom ujel polfinale, v katerem je nato z 8 kazenskimi sekundami končal na 23. mestu. V skupni razvrstitvi sezone – nastopil je le na štirih od petih preizkušenj, je zasedel 24. mesto. Bronasti z evropskega prvenstva v Parizu je najboljšo posamično uvrstitev zabeležil z 11. mestom v španskem Seu d’Urgellu, v finalu ej bil še v Tacnu (12. mesto).

Tekmo v Augsburgu je dobil Francoz Anatole Delassus, v skupnem seštevku pa je bil najboljši njegov rojak, tokrat tretji Titouan Castryck. (Jure Mernik)