Gospodarski minister Han obiskal tudi Uniorjevo tovarno na Kitajskem

Minister za gospodarstvo Matjaž Han se je v minulih dneh mudil na Kitajskem. Včeraj je obiskal tudi Uniorjevo podjetje v regiji Ningbo.

Minister za gospodarstvo Matjaž Han se je v minulih dneh z gospodarsko delegacijo mudil na Kitajskem. Opravil je politične pogovore in sodeloval na gospodarsko-promocijskih dogodkih, na katerih Slovenija predstavlja svoje poslovno investicijsko okolje, gospodarstvo, turizem in priložnosti za tuje investitorje.

Minister z Uniorjevo upravo govoril na Kitajskem

Skupaj z vladno-gospodarsko delegacijo in vodstvom Uniorja si je včeraj ogledal tudi Uniorjevo podjetje v mestu Ningbo. Zrečani so podjetje tam ustanovili pred slabima dvema desetletjema, danes po njihovih podatkih na Kitajskem zaposlujejo več kot 500 ljudi.

Minister Han si je ogledal proizvodne prostore, se srečal z nekaterimi tamkajšnjimi sodelavci, s predsednikom uprave Uniorja Robertom Vugo, članom uprave Brankom Bračkom in predsednikom upravnega odbora Ningbo Unior Forging Zonglin Wujem pa spregovoril o stanju na trgu in s tem povezanimi izzivi ter nadaljnjem razvoju Uniorja v tej državi.

Iz Uniorja so ob tem sporočili, da se zavedajo pomembnosti mednarodnih povezav in inovacij, zato so ponosni, da lahko soustvarjajo gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko.

V nadaljevanju se je minister z delegacijo, ki se ji je v tem delu pridružil tudi Robert Vuga, srečal z županom mesta Ningbo. Mesto ki šteje 9,6 milijona prebivalcev je eno najpomembnejših gospodarskih središč na Kitajskem. Na srečanju sta minister in župan poudarila pomen mednarodne trgovine, logističnih povezav in industrijskih parkov, ki so ključni za slovenske izvoznike in vlagatelje, ki si želijo dostopa do kitajskega trga, so sporočili iz Uniorja. (NK, Foto: Unior)