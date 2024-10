Unior je že skoraj 20 let prisoten na Kitajskem: izkušnje so dobre

Predstavniki zreškega Uniorja so se pred dnevi udeležili srečanja z več kot 40 vodilnimi slovenskimi dobavitelji avtomobilske industrije in predstavniki kitajskih podjetij s tega področja.

Na nedavnem Dnevu slovenskih dobaviteljev avtomobilske industrije in kitajskih podjetij s področja avtomobilske industrije je sodeloval tudi zreški Unior, sicer član slovenskega avtomobilskega grozda ACS in projekta GREMO (Green Mobility).

Unior že skoraj 20 let prisoten na Kitajskem

Unior je pomemben proizvajalec kovanih izdelkov v avtomobilski industriji in je s svojim znanjem ter tehnologijo pomembno prispeval tudi k razvoju skupne kitajske družbe Ningbo Unior Forging, ki je danes že primerljiva z evropskimi kovačnicami, so sporočili iz Uniorja.

»Unior je že od leta 2005 prisoten na kitajskem trgu s svojim povezanim podjetjem Ningbo Unior Forging. Naše izkušnje sodelovanja so zelo pozitivne in dajejo potencial za širitev sodelovanja tako na Kitajskem in v Evropski uniji kot v Severni Ameriki.

V vseh teh letih smo kot vodilni proizvajalec kovanih izdelkov za avtomobilsko industrijo vlagali sredstva, predvsem pa znanje in tehnologijo, v razvoj kitajskega podjetja. Tako se je iz sodelovanja razvilo podjetje, ki je po vseh kazalnikih enakovredno evropskim kovačnicam. Ta trend, ko kitajska podjetja sodelujejo čezmejno v nasprotni smeri, kot je bilo to običajno pred dvajsetimi leti in več, se bo v prihodnjih letih zagotovo nadaljeval s pospešenim tempom,« je povedal član uprave Uniorja Branko Bračko, ki je bil eden od govorcev na omenjenem srečanju.

Unior pa bo tudi v prihodnje nadaljeval s širjenjem prisotnosti in sodelovanja na trgih Kitajske, EU ter Severne Amerike, saj globalne priložnosti za sodelovanje s kitajskimi podjetji ponujajo velik potencial za rast, so sporočili iz zreške družbe.

Tesnejše sodelovanje s Kitajci priložnost za evropska podjetja

Dogodek, ki so ga organizirali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kitajsko veleposlaništvo in agencija SPIRIT s podporo ACS, je bil namenjen spodbujanju tesnejšega sodelovanja med evropskimi in kitajskimi podjetji v avtomobilski industriji.

Med slovenskimi podjetji so se Dneva dobaviteljev udeležili vsi ustanovni člani misije GREMO. Med kitajskimi podjetji je izstopalo podjetje NIO, ki je pomemben kitajski proizvajalec električnih avtomobilov visoke kakovosti. V Evropi je prisotno že devet let, predvsem na področju raziskav in razvoja, ter je vodilno na področju tehnologij baterijskih sklopov, motorjev, t.i. cockpita in avtonomne vožnje. Prav tako je bilo prisotno podjetje JMCG, proizvajalec avtomobilov, avtobusov in lahkih tovornih vozil, ter kitajsko podjetje TAM EU, ki v Sloveniji proizvaja letališke avtobuse in manjše izletniške avtobuse.

Poleg predstavitve podjetij je dogodek poudaril potrebo po krepitvi sodelovanja med evropskimi in kitajskimi proizvajalci, saj kitajska podjetja, predvsem novi igralci na trgu, kot so NIO, BYD, Geely, Dongfeng, Xpeng in Xiaomi, vedno bolj iščejo priložnosti za širitev na evropski trg in možnost proizvodnje v Evropi, kar predstavlja priložnost za slovenske dobavitelje.

Minister gre na Kitajsko

V okviru dogodkov je bil napovedan tudi obisk slovenske delegacije pod vodstvom ministra Matjaža Hana na Kitajskem v začetku novembra. Minister bo obiskal tudi že omenjeno Uniorjevo podjetje Ningbo Unior Forging v mestu Yuyao.

(NK; Vir: Unior)