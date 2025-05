Glasen sprejem za mlade robotike konjiške šole Pod goro

Ekipa Mountstorms s konjiške Osnovne šole Pod goro se je dopoldne vrnila s svetovnega prvenstva First Lego lige (FLL) v južnoafriškem Cape Townu. Pred šolo so jim priredili glasen in čustven sprejem.

Učenci so Mountstorms pozdravili z glasnimi vzkliki, transparenti, bučnim aplavzom in glasbo. Ravnateljica Darja Ravnik je poudarila, da so zelo ponosni na njihov dosežek in ves trud, ki so ga vložili v priprave, nagovoril in zahvalil se jim je konjiški podžupan Primož Poklič.

Mentor Dominik Trstenjak je povedal, da so v Južni Afriki s ponosom zastopali Slovenske Konjice in Slovenijo: »Svoje delo smo pravzaprav opravili že čez leto na pripravah, te nagrade pa so kot češnja na vrhu torte, ki si jo je ekipa nedvomno zaslužila.«

Domov prinesli dva pokala

Lenart Kropec, Anže Oblak, Tajda Jureša, Nana Ogradi, Luka Kampuš, Jaša Gošnik in Gašper Krančan so z mentorjem Dominikom Trstenjakom osvojili nagrado za izjemno tehnično dovršenost in 1. mesto v kategoriji Alianca (skupaj z nemško ekipo), uvrstili pa so se tudi med 10 najboljših robotskih ekip na svetu.

Več o tem pa v tiskanih NOVICAH, ki izidejo v četrtek. (NK)

1 od 14

Preberite tudi: