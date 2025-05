Mladi robotiki iz konjiške šole Pod goro med najboljšimi na svetu!

Dva pokala in koš nepozabnih spominov ekipa mladih robotikov Osnovne šole Pod goro prinaša iz Južne Afrike.

Na svetovnem prvenstvu First Lego lige (FLL) v južnoafriškem Capetownu je ekipa Mountstorms s konjiške OŠ Pod goro nastopila več kot odlično. Domov namreč prinašajo kar dva pokala, predvsem pa ogromno novih izkušenj in spominov. Dokazali so, da so med najboljšimi mladimi robotiki na svetu!

Lenart Kropec, Anže Oblak, Tajda Jureša, Nana Ogradi, Luka Kampuš, Jaša Gošnik in Gašper Krančan so z mentorjem Dominikom Trstenjakom osvojili nagrado za izjemno tehnično dovršenost in 1. mesto v kategoriji Alianca (skupaj z nemško ekipo), uvrstili pa so se tudi med 10 najboljših robotskih ekip na svetu.

Ekipa je trenutno na poti v domače Konjice, kamor se vračajo jutri. (NK)

Podrobneje o uspehu mladih robotikov pa v NOVICAH, ki izidejo v četrtek.