FELJTON: Starodobna kolesa II.del

Podlistek o starodobnih kolesih nadaljujemo z nekoliko podrobnejšo predstavitvijo 13. Razstave starodobnikov v Šentjurju. Organizira jo Klub starodobnikov Večno mladi Šentjur, v okviru katerega delujejo avtomobilistična, motociklistična in kolesarska sekcija. Ta bo na prihajajoči prireditvi resda najskromnejše zastopana, lastniki koles oldtimerjev se niti ne bodo udeležili tradicionalne panoramske vožnje v povorki po mestu in okolici, saj bi kolesarji nena zadnje težko dohajali kolono in pritiskali pedala v klanec.

Pa vendar se takšne priložnosti za ogled »mobilnih starčkov« ne ponujajo ravno vsakodnevno, zato jo gre izkoristiti. Ljubitelji koles si bodo gotovo z velikim zanimanjem ogledovali razstavljene primerke na osrednjem prireditvenem prostoru pri šentjurski železniški postaji (tam ima klub tudi svoje prostore), kjer bodo glede na zanimanje z veseljem prikazali tudi kakšno krajšo demonstracijsko vožnjo.

Tujci zadnji hip

Na vseslovenskem srečanju starodobnih vozil pričakujejo tudi udeležence iz tujine, toda po izkušnjah sodeč se ti vselej odločajo v zadnjem hipu, najpomembnejši faktor pa je seveda vremenska napoved. »Povabili smo jih, poznajo nas dobro, a odločijo se zadnji dan. Marsikdo svoje vozilo ne da na zrak, kakor radi rečemo. Rajši ga pazi doma. To velja tako za kolesa, motocikle in avtomobile. V okviru prireditve bo tudi razstava domačih vozil, kjer vselej kdo pripelje kaj zanimivega«, razloži Silvester Gobec iz kluba Večno mladi, ki se med drugim trudi ohranjati našo kulturno in tehnično dediščino. V organizacijo je sicer vključen celoten klub, bodisi pri usmerjanju, redarski službi, protokolu in ostalem.

Okoli 150 vozil

Koliko vozil lahko v soboto torej pričakujemo? »Naš rekord je blizu dvesto avtomobilov, motorjev in koles. Lani je bilo slabo vreme, za dan smo morali pomakniti prireditev, zato je bila udeležba razumljivo manjša, le 125 jih je prišlo. Tokrat jih pričakujemo okoli 150, iz vse države pridejo zelo zanimivi primerki. Največ obiskovalcev pa sicer prispe do 10. ure, ko se udeleženci šele zbirajo. Priložnosti za ogledovanje in občudovanje je takrat največ.«

40 kolesarskih starodobnikov

Kolesar ska sekcija kluba šteje 15 članov, večina ima v lasti kolo ali dva, posamezniki, kot na primer Vili Selič iz Prožinske vasi (o njegovi zbirki koles smo pisali v prvem delu feljtona), tudi več. »Naši člani imajo skupaj najmanj 40 starodobnih koles, tokrat kolesarskih oldtimerjev iz tujine ne bo. Bomo pa predstavili prav posebej predelano kolo – ko krmilo obrneš levo, gre kolo desno. Z njim pripravljamo posebno nagradno igro za tiste, ki se bodo hoteli ali upali popeljati«, napoveduje Gobec.

Najstarejši veliciped

Člani kluba se sicer kar pogosto udeležujejo srečanj v tujini, največ v Avstriji ter na Madžarskem in Hrvaškem, sodelujejo na otvoritvah raznih cestnih odsekov in kolesarskih stez, kj er se po novih površinah popeljejo prvi. »Tega je bilo res ogromno. Ob tednu mobilnosti nas vabijo v Velenje, Koper, vsepovsod, iz srečanj starodobnikov pa redno prinašamo nagrade in priznanja.« V tujini namreč največkrat ocenjujejo najbolj avtentično kolo, najboljši približek originalu, pomembna je tudi redkost kolesa. »V klubi imamo veliciped, ki je bil na maratonu Franja v Ljubljani – tam so pripravili tudi izbor najstarejšega kolesa pri nas. Zmagal je, saj je dejansko najstarejše vozno kolo v Sloveniji. Onkraj meja jih je še kar precej. V Franciji celo še prirejajo dirke z njimi, kot posebno panogo.«

»Muzejec« na varnem, replika na cesti

Velicipede, ki nekako ponazarjajo starodavni duh kolesarstva, na Madžarskem maloserijsko tudi še izdelujejo. Toda bistvena razlika med pristnim velicipedom in repliko je pač ta, da je prvi skovan, drugi pa zvarjen. So pa posamezne replike zelo dobri približki prvotnih velicipedov. »Zakaj pa ne. Eno je muzejska, drugo pa uporabna vrednost. Tudi zato smo v klubu kupili repliko, da se z njo lahko vozimo naokoli, medtem ko je muzejski primerek trenutno postavljen na ogled v Ipavčevem kulturnem centru. Tam je na varnem in na suhem, vselej ga lahko pokažemo, je brezhibno vozno kolo.«

PŠ

