Ekipa OŠ Pod goro na svetovno prvenstvo v ZDA! Pri tem jih lahko podpremo

Dober rezultat na tekmovanju First Lego liga je ekipi učencev konjiške Osnovne šole Pod goro omogočil nastop na aprilskem svetovnem prvenstvu v Ameriki. Pot jim lahko omogočimo s kakšnim prostovoljnim prispevkom.

S finalom Odprtega državnega prvenstva regije Adria se je končala sezona FIRST LEGO Liga (FLL). Ekipa konjiške OŠ Pod goro, ki nastopa pod imenom MOUNTSTORMS, je dosegla odlične rezultate, ki so jim omogočili nastop na svetovnem prvenstvu v ameriškem Houstonu, ki bo sredi aprila.

Vili Ogradi, Filip Brglez, Nino Capello, Anže Petek, Gašper Krančan in Jaša Gošnik so se pod vodstvom mentorja učitelja Dominika Trstenjaka dobro odrezali in dosegli 3. mesto v državi. Osvojili pa so tudi pokal za 2. nagrado v kategoriji vrednot v regiji Adria, kjer so še ekipe s Hrvaške, Srbije in Črne gore.

Hobi, ki rešuje življenje

Program FLL se izvaja v 110 različnih državah, vključenih je več kot 90.000 ekip, kar je več kot 680.000 udeležencev.

Od začetka šolskega leta so učenci razvijali inovativni projekt na temo gasilstva.

Najprej so raziskovali, iskali probleme, zbirali ideje in nato razvili različne rešitve. Ob tem so jim pomagali strokovnjaki z različnih področjih.

Med inovativnimi rešitvami, ki so jih naredili, so virtualni sprehodi po gasilskih domovih, akcije gasilca v 360-stopinjskem pogledu, izdelana igra v programu Unity, igranje Minecraft z VR očali, aplikacija za mobilne telefone iGasilec in kratki film Postani gasilec, ki ga najdete na portalu YouTube. Ob delu so fantje razvijali vrednote, ki so srce FLL programa in opredeljujejo način skupnega dela, sodelovanja in spoštovanja.

Na robotski tekmi, kjer mora ekipa v določenem času rešiti čim več misij na robotski mizi, jim je letos res šlo gladko. To je tudi najbolj atraktivna kategorija. Tudi pri tehničnem intervjuju, kjer ekipa predstavi delo na robotskem področju, so bili odlični. Vse to jim je prineslo vozovnico za Ameriko.

Organizator in izvajalec programa in dogodkov FIRST LEGO Liga v Sloveniji je organizacija Super Glavce.

Zbrati morajo 15.000 evrov

Na OŠ Pod goro sedmo sezono sodelujejo v programu FLL. Plod dela vseh let je uvrstitev na svetovno prvenstvo v ZDA, kjer bo nastopilo 161 ekip iz celega sveta. Prvenstvo bo že čez slab mesec. Udeležba na prvenstvu za ekipo pomeni velik finančni zalogaj. Celoten strošek je ocenjen na približno 15.000 evrov, ki jih morajo zagotoviti sami, zato je vsakršna finančna pomoč zelo dobrodošla.

Podatki za nakazilo:

SKLIC: SI00 760-141 Donacija robotika (FLL)

TRR OŠ POD GORO za nakazilo: SI56 01314-6030680822

(MO; Foto: FIRST LEGO Liga Slovenija Odprto državno prvenstvo 2023-24 Finale Adria @ Zelena dvorana Puconci in OŠ Puconci, Puconci, 16/03/2024 © Saša Huzjak / SHtudio.eu)