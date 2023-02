Državno sofinanciranje obnove konjiške šole Pod goro naj bi se zamaknilo

Nekje med 3,7 in 3,8 milijona evrov naj bi stala celotna obnova najstarejšega dela konjiške osnovne šole Pod goro. V ta znesek je že vključen tudi nakup nove opreme. Približno četrtino potrebnega denarja (970.000 evrov) bo zagotovilo pristojno ministrstvo, župan Darko Ratajc je namreč že pred približno enim letom podpisal pogodbo s takratnim Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Država naj bi na podlagi omenjene pogodbe denar zagotovila v letih 2023 in 2024, zdaj pa se po nekaterih informacijah to sofinanciranje zamika v leti 2024 in 2025. “Neuradno so nas o tem obvestili, uradno pa sklepa še nimamo. Sem pa pri pripravi proračuna upošteval, da bo ta denar na voljo v letih 2024 in 2025,” je pred dnevi povedal Ratajc, ki poudarja, da projekt tudi v primeru, da državnega denarja letos še ne bo, ni ogrožen. Več v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Preverite tudi:

Deset razredov konjiške šole Pod goro selijo na nadomestni lokaciji

https://novice.si/page/deset-razredov-konjiske-sole-pod-goro-selijo-na-nadomestni-lokaciji/