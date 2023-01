Deset razredov konjiške šole Pod goro selijo na nadomestni lokaciji

Tokratne zimske počitnice na konjiški osnovni šoli Pod goro izkoriščajo za dokončno selitev desetih razredov na nadomestni lokaciji – šest razredov prve triade selijo v nekdanji vrtec na Slomškovi, štiri razrede (četrti in peti razred) pa v prostore župnišča. Izbrani izvajalci del pa medtem tudi že pripravljajo gradbišče za začetek obnove najstarejšega dela šole.

Ravnateljica Darja Ravnik je za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla povedala, da selitev poteka po načrtih. Na pomoč so jim priskočili taborniki, nekaj dijakov Gimnazije Slovenske Konjice in tudi učencev šole Pod goro. Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice je ponudilo pomoč s prevozi stvari, en tovornjak je posodilo tudi domače podjetje GMI. “Mislim, da bomo v ponedeljek pripravljeni na normalen začetek pouka,” je optimistična ravnateljica, ki pa ne izključuje, da bodo kakšne malenkosti, kot so denimo plakati in podobno, še manjkale, ampak tudi te naj bi namestili najkasneje v nekaj dneh po počitnicah.

V daljšem članku v četrtek v NOVICAH izveste tudi, kaj bo šola z obnovo pridobila, koliko bo naložba stala in še kaj zanimivega. (Jure Mernik)

