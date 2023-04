Del kolesarske dirke Po Sloveniji junija znova tudi po štajerskih cestah

Organizatorji kolesarske dirke Po Sloveniji bodo tudi del letošnje trase izpeljali po štajerskih cestah.

Start letošnje prve etape bo v Celju, od koder bodo kolesarji odšli proti Rogaški Slatini. ‘Leteči cilji’ bodo v Braslovčah, Šentjurju in Šmarju pri Jelšah, edini gorski cilj pa v bližini Žičke kartuzije. Karavana bo med drugim peljala tudi skozi Vojnik, Velenje, Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice in Dramlje. Drugi dan dirke bo start v Žalcu in cilj v Ormožu – kolesarji pa se bodo peljali tudi skozi Celje, Štore, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Majšperk, Kidričevo in Videm pri Ptuju. Vrhunec dirke bo četrta etapa, ki prinaša dvakratni vzpon na Kolovrat iz tolminske strani.

Dobrih 800 kilometrov dolga dirka bo sicer med 14. in 18. junijem, šlo pa bo za 29. izvedbo. (Jure Mernik)

Preberite tudi:

Kolesarska dirka po Sloveniji se bo letos začela v Celju

https://novice.si/page/kolesarska-dirka-po-sloveniji-se-bo-letos-zacela-v-celju/