Celjski rokometaši v vitrine pospravili 22. pokalno lovoriko

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so zmagovalci pokala Slovenije za sezono 2022/2023. Na finalni tekmi zaključnega turnirja v Ormožu so zanesljivo premagali domači Jeruzalem s 35:24. Najboljši strelec tekme je bil kapetan Celja Aleks Vlah, ki je dosegel sedem zadetkov. Pivovarji so včeraj v polfinalu Koper premagali z 31:29.

Na dosedanjih pokalnih tekmovanjih so bili najbolj uspešni prav rokometaši iz Celja. V svoji zbirki imajo zdaj 22 pokalnih lovorik, po trikrat sta zmagala Koper in Gorenje Velenje, po enkrat pa Gold Club Hrpelje in Prule 67. V sezonah 2019/2020 in 2020/2021 ni bilo pokalnega tekmovanja zaradi koronavirusa. (Jure Mernik)

Foto Slavko Kolar, Facebook RK Celje Pivovarna Laško

