Celjski rokometaši naredili velik korak proti 26. državnemu naslovu

V Rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško so ob koncu lanskega poletja poudarili, da bo s tekmovalnega vidika njihov najpomembnejši cilj v sezoni 2022/2023 vnovična osvojitev naslova državnih prvakov. Temu dosežku so pivovarji zelo blizu, še posebej po današnji zmagi, ko so na ‘tekmi leta’, kot so jo napovedovali v klubu, ugnali Trimo Trebnje.

Rokometni spektakel pred več kot 4.400 gledalci v dvorani Zlatorog je bil od prve do zadnje minute izjemno izenačen in negotov. Na koncu je bil izid 30:27.

Branilci državnega naslova iz Celja imajo po devetnajsti zmagi v sezoni pred drugouvršenimi Trebanjci štiri točke prednosti, medtem ko tretjeuvrščeni Velenjčani – ob dveh tekmah manj – zaostajajo sedem točk. Celjska ekipa, ki lovi že 26. naslov državnih prvakov, ima v zadnjem delu državnega prvenstva tudi ugodnejši razpored od Trima. (Jure Mernik)

Foto: Slavko Kolar / RK Celje Pivovarna Laško

