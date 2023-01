Celjski rokometaši turnir v Labinu končali na drugem mestu

V sklopu priprav na nadaljevanje sezone so rokometaši Celja Pivovarne Laško odigrali turnir v Labinu na Hrvaškem. Včeraj so v polfinalu gostitelje, RK Rudar Labin, premagali s 37:24, v današnjem finalu pa so morali priznati premoč hrvaškim prvakom PPD Zagreb (31:34).

Pivovarji so sicer prvo pripravljalno tekmo odigrali v torek, ko so v domačem Zlatorogu z oslabljeno zasedbo morali priznati premoč madžarskemu Ferencvarošu – bilo je 36:40. (Jure Mernik)

Foto: Facebook RK Celje Pivovarna Laško

