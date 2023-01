Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu, ki ga gostita Poljska in Švedska, ostala brez četrtfinala. Po včerajšnjih tekmah pa je jasno, da je tekmovanje končala na desetem mestu, ki še prinaša nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za poletne olimpijske igre v Parizu 2024. Pri izpolnitvi tega cilja so Sloveniji pomagali tudi trije aktualni člani Celja Pivovarne Laško: Aleks Vlah, Stefan Žabić in Tadej Mazej.

Foto: Facebook RZS

