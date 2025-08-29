Celjski nogometaši dobili tekmece za ligaški del konferenčne lige



V Monaku so opravili žreb za ligaški del konferenčne lige. Nogometaši Celja bodo to jesen igrali proti varšavski Legii doma, Shamrock Rovers v gosteh, AEK Atene doma, Rijeki v gosteh, Shelbournu doma in Sigmi Olomuc v gosteh.

Tekme prvega kroga bodo 2. oktobra, ligaški del se bo končal po šestih krogih 18. decembra. Sledili bodo izločilni boji, finale pa bo 27. maja v Leipzigu.

