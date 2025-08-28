Nogometaši Celja so si priigrali evropsko jesen

Nogometašem Celja se je še drugo sezono zapored uspelo uvrstiti v ligaški del konferenčne lige. V zadnjem 4. krogu kvalifikacij so izločili Banik iz Ostrave, ki je po oceni Transfermarkta vreden dva in pol krat toliko kot celjsko moštvo. Celjani na Češkem niso le branili prednosti enega zadetka iz Celja (1:0), ampak so igrali napadalno in zmagali še enkrat – tokrat z 0:2 (strelca: Nikita Iosifov v 10. minuti in Žan Karničnik v 21. minuti). S kom bodo v Evropi igrali to jesen, bodo slovenski pokalni prvaki izvedeli v petek. (Jure Mernik)

Foto: NK Celje