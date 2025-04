Celje: Začel se je Festival Janus

Z današnjim dnem se je z dvema koncertoma v Celju začel Janus festival, tridnevni festival nove glasbe, ki bo potekal od 10. do 13. aprila.

Festival je v Celjskem domu popoldne otvorila predstavitev novega albuma glasbe slovenskih skladateljev za kontrabas Nižje ne gre, ko je gostom na kontrabas zaigral Miha Firšt, sicer tudi producent festivala, za povezovanje je poskrbel Matija Krečič, drugače tudi umetniški vodja festivala.

Nadaljeval pa se je z vrhunskim koncertom Tango, na katerem so nastopili Matjaž Balažic, bandoneon; Matija Krečič, violina; Davorin Mori, klavir in Miha Firšt, kontrabas, fantom pa se je kot presenečenje pri nekaterih skladbah pridružila pevka Sara Lamprečnik. Koncert je bil zasnovan v kavarniškem vzdušju in je zbrane povsem navdušil.

Obeta se še veliko vrhunskih koncertov

V sklopu projekta bodo obiskovalci lahko prisluhnili številnim kakovostnim glasbenim nastopom. Celotni program smo objavili v tej novici. Osrednji dogodek festivala pa bo sobotni Piknik koncert, na katerem bo mogoče prisluhniti izboru petnajstih slogovno raznolikih kompozicij slovenskih in tujih skladateljev.

Osrednje prizorišče festivala je letos Celjski dom, festivalski glasbeniki pa bodo izvedli tudi dva dogodka na prostem: koncert za kužke in »V C« v Celju, ko bodo na Krekovem trgu zaigrali festivalski glasbeniki pod umetniškim vodstvom Mihe Plevčaka. Na posebnem dogodku imenovanem Čajanka, ki bo potekal v soboto, 12. aprila, pa jih bo mogoče tudi spoznati. (MH)