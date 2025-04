V Celje se vrača Festival Janus

Od 10. do 13. aprila bo v Celju ponovno potekal festival nove glasbe Janus, ki smo ga prvič spoznali lani. Osrednje prizorišče festivala bo letos Celjski dom, festivalski glasbeniki pa bodo izvedli tudi dva dogodka na prostem.

V soboto, 12. aprila, ob 11. uri, bodo na dogodku, imenovanem V C v Celju na Krekovem trgu izvedli kultno minimalistično kompozicijo Terryja Rileyja, imenovano V C. V nedeljo, 13. aprila, ob 11. uri pa se na prizorišču pred Vodnim stolpom ponovno obeta lani zelo odmeven Koncert za kužke.

Dnevi polni dobre glasbe

V sklopu projekta bodo obiskovalci lahko prisluhnili številnim kakovostnim glasbenim nastopom. Festival, ki nastaja pod umetniškim vodstvom violinista in skladatelja Matije Krečiča ter v organizaciji Hiše kulture Celje, se bo namreč v četrtek, 10. aprila, začel v Celjskem domu s popoldansko predstavitvijo glasbenega albuma, imenovanega Nižje ne gre, kontrabasista Mihe Firšta ter nadaljeval z večernim koncertom tango glasbe s kvartetom bandoneonista Matjaža Balažica.

V petek, 11. aprila, bo sledil koncert pianistke Tsarine Marinkove Krajnčan in violončelistke Maruše Turjak Bogataj.

Na slavnostnem zaključnem koncertu, imenovanem Ameriška rapsodija, pa bodo predstavljeni trije skladatelji iz zlate dobe ameriške simfonične glasbe, ki se je razvila iz sinteze evropske romantike in džeza ter postavila temelje današnji filmski glasbi. Orkester pod vodstvom dirigenta Zorana Bičanina bo s solistom pianistom Davorinom Morijem izvedel slavno Rapsodijo v modrem Georgea Gershwina in Koncert za violino Samuela Barberja, kjer bo kot solist nastopil violinist Uroš Bičanin. Koncert bo sklenila slikovita Korngoldova suita Veliko hrupa za nič.

Osrednji dogodek bo Piknik koncert

»Osrednji dogodek festivala je Piknik koncert, na katerem bomo lahko prisluhnili izboru petnajstih slogovno raznolikih kompozicij slovenskih in tujih skladateljev, ki ustvarjajo danes ali pa so delovali v preteklih sto letih. Z namenom, da poslušalce razbremenijo koncertnih protokolov in omogočijo kar najbolj sproščeno poslušanje, bo komentirani koncert izveden v dvorani s t. i. kavarniško postavitvijo,« je povedal Miha Firšt, direktor Hiše kulture Celje.

Obiskovalci pa bodo lahko ob že tako obsežnem programu sodelovali tudi na Čajanki, ki bo potekala 12. aprila v Celjskem domu in bo ponudila druženje s festivalskimi umetniki, pogovor o vlogi umetniške glasbe v času hiperprodukcije zabavnih vsebin in umetne inteligence ter delavnice z učenci in dijaki glasbenih šol. (MH)

Program na Janus festivalu